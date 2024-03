Os cerca de 400 mil turistas esperados em Minas Gerais durante a Semana Santa serão agraciados com uma programação diversa e gratuita, que promete unir tradições e fé, por meio de missas, procissões, encenações da Paixão de Cristo, vigílias, oficinas, mostra de cinema, exposições, apresentações musicais e outras atrações por todas as regiões do Estado. O evento faz parte da segunda edição do programa turístico Minas Santa, aderido por quase 600 municípios.

As cidades mineiras são destinos requisitados durante este período, como Ouro Preto e São João del-Rei. No ano passado, Ouro Preto recebeu cerca de 25 mil visitantes e registrou taxa de 90% de ocupação hoteleira. Para além das cidades históricas, outros destinos em Minas também apresentam forte turismo religioso.

A programação completa pode ser acessada no portal Minas Gerais. No site há um portfólio com as atividades cadastradas por cada município.

Na lista abaixo, confira alguns destaques da programação:

São João Nepomuceno

Missas, procissões na zona urbana e rural, apresentação teatral e cantos são algumas atividades que acontecem na Semana Santa, promovidas pela paróquia de São João Nepomuceno. na Zona da Mata mineira. Na sexta-feira (29/3), a Cia do Teatro Novos Horizontes apresenta, há mais de 30 anos, a encenação da Paixão de Cristo. No domingo de Páscoa (31/3), às 5h, uma procissão segue pelas ruas do centro comemorando a ressurreição de Jesus Cristo.

Diamantina

Um grupo de mais de 80 homens se organiza em uma tradição centenária que vai às ruas da cidade encenando os passos e a paixão de Jesus. Usando escudos, eles marcham em procissão por Diamantina.

Feitura de tapetes devocionais, encomendação das almas, execução de músicas sacras dos séculos 18 e 19 e apresentações de corais e orquestras também fazem parte do programa, além do Concerto do órgão Histórico da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, rito importe da Semana Santa no município.

Caeté

A tradicional festividade Santa em Caeté, na Região Metropolitana de BH, é celebrada entre ladeiras, praças e igrejas do centro histórico. Estão previstos na programação, missas, procissões e sermões.

No distrito de Morro Vermelho, na zona rural do município, haverá missas diárias no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade - Padroeira de Minas Gerais, na Serra da Piedade.

Baependi

Na quinta-feira santa (28/3), a cidade do Sul de Minas será palco da encenação "Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo", a partir das 21h30. A apresentação será nas praças da Igreja do Rosário e da Igreja da Boa Morte.

Além disso, durante a semana terá apresentação de bandas que executam músicas sacras. No Santuário da Imaculada Conceição da Baeta Nhá Chica, uma agenda de celebrações está prevista para entreter os turistas.

Centralina

Durante toda a quaresma, que se inicia na Quarta-feira de Cinzas, a Paróquia Cristo Rei e Nossa Senhora do Carmo, matriz da cidade do Triângulo Mineiro, realiza atividades que remetem à Semana Santa.

No período oficial, está programado a encenação da Paixão de Cristo, exibição de filme temático, Cerimônia do Lava pés e vigílias.

Serra da Saudade

A Semana Santa na Serra da Saudade, no Centro-Oeste mineiro, também terá encenação da Paixão de Cristo, na Praça do Carmo, onde a comunidade se reúne para apresentar o espetáculo. O teatro conta com o apoio e participação de alunos da rede municipal que fazem a montagem das últimas horas de Cristo.

Belo Horizonte

Desenvolvida pela Fundação Clóvis Salgado, a programação em BH inclui exposições de arte no Palácio da Liberdade, oficinas, mostra de cinema no Cine Humberto Mauro, concerto musical no Palácio das Artes e a encenação da "Via Sacra da Liberdade", que promete ser inédita.

Além disso, os primeiros passos de Jesus na Via Crucis serão representados na sexta-feira da Paixão (29), a partir das 19h. O espetáculo será iniciado em frente ao prédio do Iepha e terminará na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem.

Januária

Na sexta santa, a programação começa com a encenação, na Praça Romão Mota, realizada pela própria comunidade do distrito de Brejo do Amparo. A apresentação faz parte da programação da semana na cidade do Norte de Minas e vai celebrar as tradições e culturas em torno do feriado religioso.

Realização da Via Sacra, procissões, vigílias e exposição sobre a Semana Santa também integram a agenda em Januária.

Marilac

No município do Vale do Rio Doce, a Farra do Boi é a festa folclórica com raízes religiosas que integra a programação. São construídos bonecos gigantes e bois artesanais e a comunidade se divide em blocos e sai pelas ruas à meia-noite do Sábado de Aleluia. Enquanto um grupo segue atrás de um boneco intitulado Judas cantando repentes nas portas de moradores, os outros blocos correm dos "bois" pelas ruas da cidade.

Na noite de sábado há shows e no domingo, para finalizar a festa que dura dois dias, há a queima de Judas pela manhã.

São João del-Rei

Em São João del-Rei, a programação também é extensa. Tapetes devocionais, procissões, Cerimônia do Ofício de Trevas, apresentação de corais, Festa dos Passos, Cerimônia do Domingo de Ramos, vigílias e encomendação das almas, são algumas das atrações da Semana Santa na Região Central do Estado.

Um dos ritos de destaque na cidade é o "Combate aos Sinos". Trata-se de uma "batalha" protagonizada pelos sinos de três igrejas do centro histórico. São elas: Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar, Igreja São Francisco de Assis e Igreja Nossa Senhora do Carmo.

Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata