As estatísticas apontam que, em 2023, mais de 2 mil pessoas morreram no Brasil vítimas de engasgo no Brasil. Em Montes Claros, no Norte de Minas, foi aprovado na Câmara de Vereadores projeto de lei que visa prevenir as mortes causadas pelo problema.



De autoria do vereador Rodrigo Cadeirante (Rede), o projeto de lei determina que os estabelecimentos que comercializam alimentos na cidade tornam obrigados a fixar cartazes em local visível, ensinando os cliente a executarem a chamada manobra de Heimlich – procedimento simples, mas que pode salvar vidas em casos de engasgos.



Após o trâmite na Câmara Municipal, o projeto de lei será encaminhado ao prefeito Humberto Souto (Cidadania), ficando na dependência da sanção do chefe do executivo para entrar em vigor.

A manobra Heimlich é uma técnica, descrita em 1974 pelo médico cirurgião torácico americano Dr. Henry J. Heimlich, que é simular a tosse, por meio da elevação do diafragma e aumento da pressão intratorácica, de modo que se consiga expulsar o corpo estranho das vias aéreas.

A manobra pode ser feita por uma pessoa em outra ou em si mesma. “Não se trata apenas de um projeto, mas de alcançar o mais nobre dos objetivos, que é salvar vidas”, afirma o vereador Rodrigo Cadeirante, citando experiência vivida na própria família. Um tio do vereador faleceu, vítima de engasgo.



Por outro lado, ele lembrou que, graças à realização do procedimento por um guarda municipal, após sofrer engasgo, uma mulher foi salva na Escola Municipal, no Bairro Cyro dos Anjos, em Montes Claros. O caso aconteceu no ano passado.



Cadeirante informou que, além de apresentar o projeto, está desenvolvendo uma série de ações no mesmo sentido, como, por exemplo, solicitar à presidência da Câmara Municipal para que adote treinamento dos seus servidores para a execução do procedimento da Manobra de Heimlich. Ele anuncia que está fazendo mesma recomendação à prefeitura de Montes Claros, abrangendo suas secretarias.

Como fazer o salvamento em caso de engasgo – Manobvra de Heimlich:



Conduta em adultos e crianças a partir de 1 ano

1. Posicionar-se atrás da vítima em pé ou de joelhos, a depender da altura de quem está sofrendo o engasgo;

2. Envolver os braços no entorno da vítima, posicionando uma das mãos fechada e com o polegar voltado para o abdome na linha média entre o apêndice xifóide e o umbigo da vítima;

3. A outra mão deve ser posicionada firmemente em cima da mão que está em contato com o abdome da vítima;

4. Devem ser aplicadas compressões rápidas, pressionando a região para dentro e para cima, em um movimento que simule a letra jota;

5. A manobra deve ser realizada até que o objeto saia ou até a vítima não estar mais responsiva.

Conduta em lactentes

1. Posicionar o bebê em decúbito ventral no antebraço, o qual deve estar apoiado na coxa ipsilateral, de modo que a mão sustente a cabeça do bebê pela mandíbula, sem comprimir partes moles ou obstruir o nariz da vítima. A cabeça do bebê deve estar mais inferior em relação ao tórax;

2. Devem ser feitas 5 pancadas vigorosas entre as escápulas;

3. Posicionar o antebraço livre no dorso do bebê, apoiando a região occipital com a palma da mão, e virá-la lentamente de modo que ela fique em decúbito dorsal e que o antebraço seja apoiado na coxa do socorrista;

4. Devem ser aplicadas 5 compressões torácicas com os dedos indicador e médio na metade inferior do esterno do lactente, na frequência de uma compressão por segundo.

5. As manobras devem ser repetidas até que haja desobstrução ou que a vítima se torne não responsiva.

Condutas especiais

No caso de vítimas grávidas ou obesas, as compressões devem ser realizadas no tórax. A pessoa que presta socorro deve se posicionar atrás da vítima e envolver o tórax da vítima com os braços e realizar a compressão na região do esterno, evitando o apêndice xifóide.