Um gari foi atropelado por uma caminhonete enquanto descansava no passeio de uma casa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Vídeos mostram o momento em que o acidente aconteceu. O trabalhador da coleta de lixo sobreviveu.



Enquanto não prosseguia com a coleta, a vítima contou que se deitou para descansar na calçada de um prédio, no Bairro Fundinho, Região Central de Uberlândia.

Ele estava em frente a uma garagem e uma das moradoras saiu em uma caminhonete. Ela não viu o gari e passou com o veículo sobre o homem.Um colega da coleta tentou avisar a motorista e ela deu ré, passando por cima do homem deitado novamente.





O atropelado quebrou o braço esquerdo e teve diversas escoriações e cortes. A orelha direita do gari precisou ser operada devido aos ferimentos. Ainda assim, ele já deixou o hospital e segue se recuperando em casa.



O gari é contratado da empresa que presta serviço de limpeza da cidade de Uberlândia. Por meio de nota, a Limpebras informou que o colaborador está sendo assistido e que custeou os medicamentos prescritos pelos médicos. Disse ainda que o coletor recebeu atestado médico de 15 dias e ficará afastado até se recuperar.