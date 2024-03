Paulo Sérgio (dir.) saiu do PSD para se juntar ao partido do prefeito, o PP

De olho nas eleições municipais que ocorrerão em outubro deste ano, o vice-prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio, migrou do PSD para o Progressistas (PP). A nova filiação o coloca no mesmo partido do prefeito Odelmo Leão (PP), que não pode mais se candidatar por já ter sido reeleito em 2020. O atual mandatário irá apoiar a candidatura do vice ao Executivo local.

Uberlândia se prepara para uma eleição com nomes de peso, o que deve aumentar a polarização. No páreo deverão estar nomes como o da deputada federal Dandara (PT), que deve receber o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); e do deputado estadual Caporezzo (PL), que já conta com o apadrinhamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Além desses dois nomes, o deputado estadual Leonídio Bouças (PSDB) e a liderança do Novo, João Ferreira, também estão sendo cotados.

Em 2022, segundo dados da Justiça Eleitoral, havia 514.413 pessoas aptas a votar em Uberlândia, o que a torna uma das oito cidades mineiras que podem ter segundo turno.

Antevendo a importância destas eleições, o prefeito Odelmo Leão procurou até mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro em busca de apoio para impulsionar a candidatura de Paulo Sérgio. No entanto, até o momento, a candidatura pelo PL parece ser a prioridade do ex-chefe do Executivo brasileiro.

Paulo Sérgio, atual vice-prefeito da cidade, já vem adiantando discretamente sua campanha. Ele não só tem representado o prefeito Odelmo Leão em diversos eventos da administração pública, como também assumiu responsabilidades durante a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), na cidade.

Com a filiação ao PP, o apoio do prefeito ao colega de mandato fica consolidado. Nas redes sociais, vídeos falando sobre a gestão já estão sendo impulsionados. Em um deles, Paulo Sérgio faz elogios a Odelmo Leão: “quando o governo Odelmo-Paulo Sérgio assumiu a prefeitura em 2017, nossa cidade estava caótica. Quem não se lembra da situação em que se encontravam as escolas? Não tinha merenda, não tinha carne, mas tinha escândalo de corrupção, tinha problema no transporte, servidores sem receber salário... Com um trabalho sério, recuperamos nossas escolas, reformamos as unidades, aumentamos em quase 10 mil o número de vagas nas escolas, estamos construindo novas creches e escolas”, afirmou.