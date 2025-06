Vídeo: Avenida do Contorno é tomada por água e assusta motoristas em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Quem passa pela Avenida do Contorno, próxima ao cruzamento com a Avenida Olegário Maciel, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite deste sábado (14/6), foi surpreendido pela pista tomada por água.

Um vídeo feito no local mostra que a pista no sentido bairro está alagada. Motoristas relataram que a água parecia sair do asfalto, semelhante ao rompimento de uma tubulação.

A reportagem procurou a Copasa para saber se há alguma ocorrência na região, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

*Com informações de Laura Scardua, estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata