MG: corpo de idoso desaparecido é encontrado em mala

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Foi encontrado, na manhã deste sábado, em Monte Carmelo (MG), o corpo de um idoso, Rivaldo Ferreira, de 77 anos, que estava desaparecido desde o último dia 11 de junho. O corpo estava numa mata, numa fazenda de café.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a informação mais recente sobre o idoso é que ele tinha sido visto, pela última vez, às margens da rodovia MG-190.

O idoso, segundo familiares, tinha deficiência mental. No último dia 11, tinha saído para trabalhar e não foi mais visto.

As buscas pelo idoso tiveram início, com ajuda do Corpo de Bombeiros, desde que o comunicado de seu desaparecimento. O corpo foi encontrado por voluntários, que auxiliam os bombeiros.

