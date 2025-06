Usuário de droga é socorrido com tiro no pênis em BH e omite o motivo

Um homem, de 33 anos, foi socorrido ao ser baleado no pênis, na barriga e na perna nessa quinta-feira (12/6), no bairro Vila Sumaré, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima pediu socorro em um batalhão da Polícia Militar alegando que saiu de um ônibus do transporte público com as perfurações.

Ele foi socorrido para o hospital Odilon Behrens. A vítima não soube precisar o endereço onde o crime aconteceu, mas afirmou que acredita que foi baleado na rua Coronel Ascendino Costa.

Ao ser questionado sobre a dinâmica da ocorrência, o homem não quis dizer a motivação e autoria dos disparos. Ele contou aos militares que é usuário de drogas e estava com R$ 60 na mão.

A vítima deu entrada no atendimento médico andando e consciente, com três disparos de arma de fogo na barriga - abaixo do umbigo, um no pênis e outro na perna esquerda.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia