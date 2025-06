Empresário é mantido preso por traficante até pagar dívida de R$ 2,5 mil

Um empresário da cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi sequestrado e mantido em cárcere por causa de uma dívida de R$ 2,5 mil cobrada por um traficante de drogas. O suspeito foi preso na quarta-feira (11/6) pela Polícia Militar.

O detido, de 37 anos, teria extorquido a vítima ao mantê-la em cárcere em uma casa próxima ao Rio Paranaíba.

O pai do empresário foi quem recebeu o contato do suspeito, que exigia o pagamento da dívida, e acionou a polícia. O valor seria referente a drogas consumidas pela vítima. Dados de uma chave Pix em nome do autor foram repassados para a transferência. Ameaças contra a vida da vítima eram feitas por mensagens.

A Polícia Militar conseguiu identificar o autor por meio das mensagens e foi até a casa dele, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, onde o empresário foi encontrado. Ele contou que, no início da manhã desta quarta-feira, estava fumando crack e o fornecedor o impediu de sair até que pagasse os R$ 2,5 mil.

O usuário chegou a penhorar sua aliança de ouro por R$ 800 para comprar crack na terça-feira com o mesmo homem, que depois passou a extorqui-lo.

A joia e cerca de R$ 300 em dinheiro estavam com o suspeito. Ele foi preso por extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas.