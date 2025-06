Ao menos quatro cães morreram envenenados nessa semana em Santana da Prata, distrito de Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas. Os casos ocorreram entre terça (10/6) e quarta-feira (11/6) e envolveram animais dóceis e castrados que viviam nas ruas, mas recebiam cuidados da comunidade local. Vídeos feitos por moradores mostram os animais agonizando.



Conforme Solange Bandeira, moradora do distrito, dois machos castrados morreram na terça-feira e outros dois cães não resistiram na quarta. Eles foram encontrados na praça da comunidade, que soma cerca de 750 habitantes. Até o momento, não há suspeitos.

"Não fazemos ideia de quem está fazendo essa barbaridade", lamenta Solange. "Alguns não gostam de pets, mas nunca chegaram a ameaçar matar."



De acordo com a moradora, um laudo veterinário já confirmou o envenenamento como causa das mortes. Além disso, ela compareceu nesta quarta-feira à Polícia Civil (PCMG) para registrar a ocorrência, na tentativa de dar início a uma investigação.

Sem apoio público



Os cachorros eram cuidados por moradores. Eles assumiram a responsabilidade pela alimentação e até castrações que ocorreram por meio de vaquinha e também com apoio de uma entidade social protetora de animais. "Esses cachorros nunca fizeram mal a ninguém. Eram dóceis e carinhosos", reforça Solange.



A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Conceição do Pará, mas não obteve retorno. Nenhum dos telefones informados completou a chamada. Também tentamos contato com a Polícia Civil, contudo, ainda não obtivemos retorno sobre os próximos passos da investigação.

*Amanda Quintiliano especial para o EM