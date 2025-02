ONG denuncia envenenamento de ao menos 12 gatos em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Ao menos 12 gatos morreram envenenados em um abrigo de animais no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Os animais foram encontrados na manhã deste sábado (22/2) por uma das donas da BastAdotar.

No local, estão abrigados 100 gatos, entre eles filhotes, e 20 cachorros resgatados de situação de risco. Ao Estado de Minas, Mailce Mendes, uma das protetoras, contou que neste sábado o abrigo participaria de uma feira de adoção. No entanto, assim que uma das funcionárias chegou no local, ouviu barulho de um dos animais agonizando no gatil externo do imóvel.

Em seguida, ao andar pela casa, a protetora encontrou outros animais que já não estavam vivos. Além disso, foram encontrados vômitos próximos aos corpos dos felinos.

“Uma coisa horrível. Não temos como explicar o sentimento de encontrar animais que tiramos de situação de risco, castramos e cuidamos com tanto amor e atenção, nessa situação”, lamenta Mailce.

Dois dos animais, que apresentava sintomas de envenenamento, sobreviveu. Eles foram levados para uma clínica veterinária, onde estão sendo atendido. No entanto, um deles está em estado grave. De acordo com a protetora, o abrigo nunca foi alvo de reclamações e ameaças.

“Nunca tínhamos passado por isso. Já fizeram algumas denúncias anônimas contra o abrigo, mas acreditamos que foram feitas por funcionários insatisfeitos. Ainda não suspeitamos quem poderia ter feito isso”, disse.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para o registro da ocorrência. Entre os animais abrigados no local estão alguns filhotes, mas, até a publicação desta matéria, eles não haviam sinais de envenenamento. “Nossa preocupação até agora foi socorrer os animais, mas que foi uma maldade que fizeram foi. Graças a Deus a maternidade não tem passagem para o gatil externo”.