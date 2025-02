Homem é executado com oito tiros em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem foi encontrado morto em uma calçada no Bairro Conjunto Confisco, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (21/2). A ocorrência aconteceu na Rua André Marques Rodrigues, antiga Rua D. Até o momento, a vítima não foi identificada. Ele é um homem branco, com tatuagens no pé direito, pernas, braços e costas.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima aparece na rua sendo perseguida por três homens. Em determinado momento, um dos suspeitos dispara uma arma de fogo e atinge as costas do desafeto.

Pelas imagens é possível ver, ainda, o momento em que a vítima perde o equilíbrio, é alcançada e atacada fisicamente pelos algozes. Mesmo assim, ela tenta fugir, mas é atingida pelos disparos novamente. O homem então é arrastado pela rua e deixado caído no passeio.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem foi atingido por oito disparos, cinco no rosto, um no pescoço, um na mão esquerda e um nas costas. A ocorrência foi encaminhada para a 6ª Delegacia de Polícia de Homicídio da Polícia Civil de Minas Gerais.