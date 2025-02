MG: irmãs são atropeladas ao descer de ônibus escolar

Uma menina de 5 anos morreu atropelada por um ônibus escolar na tarde dessa quinta-feira (20/2) após desembarcar do mesmo veículo em Guiricema, na Zona da Mata mineira. A irmã dela, de 8, também foi atingida pelo coletivo e transferida em estado grave ao Hospital Santa Isabel, em Ubá.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o acidente ocorreu por volta das 17h20, na Rua Joaquim Murtinho, no Bairro Taboa. As crianças desceram do veículo e atravessaram na frente dele quando foram atingidas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, encontrou a irmã mais nova morta. O motorista do ônibus entrou em estado de choque e precisou ser encaminhado para um posto de saúde em Guiricema.

Comoção na cidade

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ubá. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento da vítima.

A Prefeitura de Guiricema divulgou uma nota de pesar nas redes sociais e decretou a suspensão das aulas nas escolas municipais nesta sexta-feira (21/2). As causas do atropelamento ainda estão sendo apuradas.