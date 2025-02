Mineiro é campeão de exame nacional de residência médica do MEC

Ele concorreu com mais de 54 mil candidatos e ficou em primeiro lugar. Esse é o feito de Victor Thadeu de Freitas Veloso, de 26 anos, natural de Santa Rosa de Lima, distrito de Montes Claros, no Norte de Minas, que alcançou a maior nota no Exame Nacional de Residências (Enare 2024/2025) em todo Brasil.

Victor Thadeu fez o curso de Medicina da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), onde foi diplomado no final de 2023. Ele fez a opção pela especialização em dermatologia no Programa de Residência Médica do Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

As atividades práticas da residência médica do Hospital das Clínicas começará no próximo dia 6 de março, após o feriado de carnaval. O curso terá duração de três anos.

Organizado pelo Ministério da Educação (MEC), o Exame Nacional de Residência é um processo seletivo que avalia candidatos para residências médicas e multiprofissionais em todo país. O Enare funciona em modelo semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem/Sisu), em que as notas obtidas pelos candidatos são usadas para o preenchimento das vagas nos cursos de especialização oferecidos pelas universidades e hospitais que aderiram ao sistema de seleção unificada.

O mineiro alcançou maior nota geral (prova de conteúdo e avaliação curricular) entre os 54.171 candidatos de todo país, inscritos para a disputa de 4.874 vagas do Enare 2024/2025. Ele alcançou 903,65 pontos (em 1 mil pontos possíveis) nas provas, que foram aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O campeão nacional do exame unificado de residência médica é integrante de uma família sete irmãos do distrito de Santa Rosa de Lima. Quanto tinha 7 anos, o grupo familiar mudou-se para a sede urbana do município. Na ocasião, o pai dele trabalhava como agente de saúde da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a mãe era diarista.

“Hoje,infelizmente, meu pai não está mais fisicamente entre nós para presenciar os meus resultados. Era meu maior apoiador, mas certamente está feliz lá de cima”, afirma Victor Thadeu.

Victor Thadeu dá as dicas para outros candidatos se darem bem na prova de residência médica do MEC. “Para atingir bons resultados nas provas de residência, é crucial ter se formado bem na faculdade. Isso é que constrói uma base boa e diferencial. Além da formação, é importante ter uma rotina de estudos direcionada para fazer a prova, que inclui estudo teórico, treinamento com inúmeras questões e um currículo de atividades extra curriculares excepcional”, recomenda.

O aprovado para a especialização na UFMG lembra que hoje existem muitos cursos preparatórios para as provas de residência médica, “desde os mais caros aos mais acessíveis”, além de aulas grátis disponíveis na internet. “Eu não fiz contrato com nenhum cursinho, mas tive acesso a aulas através da plataforma de terceiros e apostilas antigas que são doadas”, revelou.

Victor Thadeu declarou ainda que escolheu a especialização em dermatologia porque realmente gosta da área. “Quando você se inscreve no Enar, já tem que indicar qual a especialidade deseja. Eu escolhi a dermatologia porque me enche os olhos cuidar da pele, cabelos e unhas. Quando saiu o resultado, pude então escolher a instituição, que foi o HC da UFMG devido proximidade com Montes Claros e excelência na formação de médicos”, relatou.

O reitor da Unimontes, Wagner de Paulo Santiago, disse que a classificação de Victor Thadeu de Freitas Veloso em primeiro lugar geral no Enare 2024/2025 demonstra “o nível de excelência do curso médico da instituição, que adota o modelo PBL (aprendizagem baseada em problemas).

“Estamos muito felizes com o desempenho que nossos egressos têm demonstrado em suas jornadas profissionais. A conquista do Victor é também de todos nós da Unimontes. Demonstra que temos um curso de medicina de qualidade, professores e alunos comprometidos com a formação de profissionais que atendem às demandas contemporâneas”, avalia a professora Cássia Pérola dos Anjos Braga Pires, diretora do Centro de Ciiências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Unimontes.