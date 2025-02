Banda Mole vai desfilar ao som de ritmos diversos e ‘parabéns’ neste sábado

A Banda Mole, tradicional pré-carnaval de BH, vai celebrar 50 anos de muita folia neste sábado (22/2). O desfile na Avenida Afonso Pena vai ser ao som de ritmos diversos, como pagode, marchinhas de carnaval, hits atuais, funk e o “parabéns” pelos 50 anos do bloco, que vai ser cantado pelos artistas presentes e milhares de foliões.

Serão dois trios elétricos, um palco montado na entrada do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e várias atrações durante o evento, que ocorre no coração da capital mineira, entre as ruas da Bahia e Guajajaras, das 14h às 22h. Entre os artistas estão: Grupo Akatu, Toninho Geraes, Vira e Mexe, Júlia Rocha convidando Fran Januário, e Zé da Guiomar convidando Giselle Couto e Manu Dias. Além disso, vão marcar presença a Charanga do Bororó, Baile do Maguá, Bloquinho Banda Mole, Banda Meu Rei, Trem dos Onze e Baile do Kin.

"Para esta edição histórica dos 50 anos, nossa curadoria buscou homenagear a diversidade e a rica cultura musical que caracterizam o evento. Queremos proporcionar uma experiência inesquecível para todos os foliões, celebrando com muita música e alegria nas ruas de Belo Horizonte", conta Totove Ladeira, produtor da Banda Mole.

Luiz Mário Jacaré Ladeira, presidente do bloco, afirma que esta edição em celebração ao meio século de existência vai manter a essência de abraçar todos os públicos, unindo tradição e inovação. “Nossa história sempre foi feita com alegria, irreverência e liberdade”, afirma.

Meio século de história

A longeva trajetória da Banda Mole começou em 1975, quando o bloco carnavalesco Leões da Lagoinha chegou ao fim. Na época, os foliões do então extinto grupo se juntaram com filhos e netos de tradicionais famílias do Bairro Lagoinha para fundar o que hoje é um dos pré-carnavais mais icônicos da capital mineira. A criação visava manter a diversão viva, uma vez que os participantes repararam que o carnaval de BH estava diminuindo com o passar dos anos.

Na sua primeira saída, na Rua da Bahia, o cortejo reuniu cerca de 100 participantes, animados por uma banda de chão com instrumentos de sopro. Com o passar dos anos, o crescimento da popularidade do bloco foi notório e ele passou a ser feito na Avenida Afonso Pena.

Em 1995, a Banda Mole arrastou mais de 400 mil pessoas pelas ruas, com atrações de peso como as bandas Araketu e Jota Quest. Na edição 1996, a atração prevista era o Grupo Mamonas Assassinas. Luiz Mário Jacaré Ladeira estava nas tratativas com a equipe da banda quando, infelizmente, o trágico acidente aéreo aconteceu.

A Banda Mole logo se destacou por sua irreverência, com homens travestidos de mulheres, e vice-versa, e por abrigar, ao longo dos anos, o que viria a se tornar um importante evento independente dentro do movimento LGBTQIAPN+. Além disso, o bloco foi o primeiro a trazer o trio elétrico para BH.

Programação Banda Mole 50 Anos

Palco Samba:

14h – DJ Paula Mendes - No início do evento e nos intervalos entre as atrações

14h20 às 15h20 - Zé da Guiomar convida Giselle Couto e Manu Dias

15h40 às 17h10 - Júlia Rocha convida Fran Januário

17h40 às 19h10 – Bloquinho Banda Mole

19h40 às 21h40 – Toninho Geraes

Trio 1 (Entre Rua da Bahia e Álvares Cabral)

14h às 15h e nos intervalos entre as atrações– DJ Vinny Brown

15h às 17h – Banda Meu Rei (Axé)

17h30 às 19h30 – Akatu (Pagode)

20h às 21h50 – Baile do Maguá (Brasilidades)

Trio 2 (Entre Rua dos Guajajaras e Álvares Cabral)

14h às 15h e nos intervalos entre as atrações– DJ Ed da @bsurda

15h às 17h – Trem dos Onze (Pagode)

17h30 às 19h30 – Baile do Kin (Funk)

20h às 21h50– Vira e Mexe (Axé)

Cortejo

17h10 – Desfile da Diretoria da Banda Mole com a Charanga do Bororó

