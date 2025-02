BH: secretário de Saúde orienta população a vacinar antes do carnaval

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Com a proximidade do carnaval, o secretário de Saúde de Belo Horizonte, Danilo Borges, reforçou a importância da vacinação para garantir a segurança da população durante o período de festas e aglomerações. Na manhã desta quinta-feira (20/2), ele destacou que a cidade está monitorando de perto os casos de doenças como dengue, coqueluche e febre amarela, além de acompanhar a situação epidemiológica em outras regiões.

A recomendação, antes de cair na folia, é estar com a vacinação em dia para curtir o carnaval com mais segurança e saúde. “É importante em um momento de grande circulação de pessoas que se reforce a vacinação, que se complete o calendário vacinal, especialmente quando se fala em febre amarela", afirmou durante o lançamento do novo plano assistencial para otimizar o socorro de vítimas em grandes acidentes.

Segundo ele, a prefeitura tem feito essa recomendação também junto aos blocos de rua, por meio de materiais de divulgação. "Para que a gente divulgue essas informações e que as pessoas fiquem seguras em um momento de aglomeração", disse.

A coqueluche, doença respiratória que pode ser fatal especialmente para recém-nascidos, segundo ele, também exige atenção. “Temos estimulado os pais a levar seus filhos para vacinar contra a coqueluche. Apesar de a cobertura estar em torno de 80% para os maiores de um ano e 82% para os menores, precisamos reforçar essa proteção”, ressaltou o secretário. Um recém-nascido morreu em BH no ano passado em decorrência da doença.

Vacinação contra a dengue

A capital mineira ainda não tem critérios estabelecidos para ampliar o público-alvo da vacina contra a dengue, hoje disponível para crianças entre 6 e 14 anos. Na última sexta-feira (14/2), o Ministério da Saúde orientou todos os estados e o Distrito Federal a ampliar o público-alvo do imunizante para contemplar pessoas entre 15 e 16 anos, além de remanejar as doses para outros municípios, caso a validade esteja a dois meses do vencimento.

O secretário de Saúde afirma que a prefeitura segue atenta à evolução do cenário epidemiológico e pode ampliar o público-alvo da vacina contra a dengue ainda neste ano, dependendo da disponibilidade de doses e novas diretrizes do ministério. “Se recebermos novas doses ou se houver indicação para o uso de vacinas próximas do vencimento, podemos ampliar a vacinação a qualquer momento”, adiantou Borges.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Ele ainda reforçou o apelo para que aqueles que tomaram a primeira dose completem o esquema vacinal. “Belo Horizonte tem feito o dever de casa na aplicação da primeira dose, mas a adesão à segunda ainda precisa melhorar. Nosso pedido é que quem ainda não tomou a segunda dose procure os postos de saúde, pois isso facilitará as próximas estratégias de imunização", disse.