Carnaval BH 2025: conheça atrações da Virada Eletrônica na madrugada

O carnaval já agita as ruas de Belo Horizonte. Com blocos e atrações para todos os gostos, a festa na capital mineira também foi pensada para os "inimigos do fim". A novidade este ano é a Virada Eletrônica, que promete agitar a madrugada da cidade com DJs e VJs da cena atual, começando na noite da segunda-feira de folia (3/3). A agenda de apresentações foi divulgada nessa terça (18/2) pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

A Virada Eletrônica vai estender a programação até às 8h de terça (4/3) e acontecerá na Via das Artes, na Avenida Amazonas - uma das três sonorizadas para a folia. Os repertórios unirão a música eletrônica à tradição mineira da folia, acompanhadas de intervenções artísticas circenses e performances ao vivo.

O cenário será incrementado por projeções celebrando a paz e a diversidade. Uma das atrações será Zeca Camargo, que além de atuar como mestre de cerimônia no carnaval de BH, também fará uma apresentação como DJ.

Confira abaixo a agenda da Via das Artes Amazonas (vale lembrar que o governo de Minas ainda não divulgou a programação completa):

BLOCOS



Sábado (1º/3): 14h - Calixto

Domingo (2/3): 8h - Abalô Caxi/ 14h - Angola Janga

Segunda (3/3): 8h - Baianas Ozadas/ 14h Ziguiriguidum

Terça (4/3): 8h - Funk You/ 14h - Baianeiros





ALVORADA POÉTICA - slam poético - uma competição de poesia falada.

Sábado (1º/3): das 5h às 6h





QUARTEIRÃO ELETRÔNICO

Horário: das 19h às 20h

DJ apresentam dança e música de jazz, soul & Blues

VJ Visual de Folclore Mineiro - Estímulos visuais inspirados na cultura mineira.

Quarteirão do Soul.

Trupe do Circo de rua

VIRADA ELETRÔNICA

Data: 3/3 (segunda) para 4/3 (terça)

Horário: 20h às 6h

Local: Via das Artes Amazonas



Programação:

20h - 22h: Apresentação dos DJs e VJs de cada avenida em um set coletivo. Os DJs farão um mix de gêneros como House, Techno, e Tribal, enquanto os VJs utilizarão técnicas de mapping para criar uma atmosfera visual carnaval.



22h - 0h: Performance de circo intercalada com sets de DJs e visualizações dos VJs.



0h - 2h: Apresentações de DJs alternando entre batidas mais rápidas (Drum and Bass, Breakbeat) enquanto performances de circo ocorrem em paralelo.



2h - 4h: Encontro dos DJs, VJs e artistas circenses com sets de EDM variados (Trap, Moombahton) que culminam em uma grande performance visual.



4h - 8h: Encerramento com um after party, uma mistura de Chill-out com performances de circo relaxantes e projeções noturnas.

A programação ainda se estende para as outras avenidas sonorizadas (Andradas e Brasil), veja:

Via das Artes Andradas

Local: Avenida dos Andradas

Concentração Andradas (número 3560)

Dispersão Andradas (número 4000)

Horário: 8h às 20h, de sábado a terça





BLOCOS

Sábado (1º/3): 8h - Tchanzinho/ 14h Volta Belchior

Domingo (2/3): 8h - Bloco da Esquina/ 14h - É o amô

Segunda (3/3): 8h - Havayanas Usadas/ 14h Swing Safado

Terça (4/3): 8h - Órdinários/ 14h Lavô tá Novo



ALVORADA POÉTICA - slam poético - uma competição de poesia falada.

Sábado (1º/3) das 5h às 6h da manhã





QUARTEIRÃO ELETRÔNICO



HORÁRIO: 19 às 20H

DJ Brasilidades (POP Funk)

VJ Céu Estrelado - Animação digital que representa o céu durante a folia.

Trupe do Circo de rua

Via das Artes Brasil

Local: Avenida Brasil

Concentração Brasil (número 1285)

Dispersão Brasil (número 883)

Horário desfiles: 8h às 20h. Sábado a terça

BLOCOS

Sábado (1º/3): 8h - WS Elétrico/ 14h Eu não vou embora

Domingo (2/3): 8h - Beiço do Wando/ 14h - Batuque Coletivo

Segunda (3/3) : 8h - Tropicalize/ 14h Alcova Libertina

Terça (4/3): 8h - Fala Mal/ 14h Bartucada





ALVORADA POÉTICA - slam poético - uma competição de poesia falada.

Sábado (1º/3), das 5h às 6h da manhã





QUARTEIRÃO ELETRÔNICO



HORÁRIO: 19 às 20H

DJ - Quarteirão do Samba.

VJ Noite: Cores do Carnaval - Visual interativo em celebração às cores do carnaval.

Trupe do Circo de rua

PALÁCIO DO SAMBA

Entrada gratuita, sujeito a lotação do espaço

Datas: 28 de fevereiro, 1º, 2, 3 e 4 de março

Local: Palácio da Liberdade



Dia 28/2

18h às 19h - Programação Infantil

19h - 19h30 - Zé Pereira dos Lacaios Ouro Preto

Cobra (Bloco Balanço da Cobra)

19h30 às 21h30 - Candonguêro





Dia 1º/3

13 às 15h - Programação infantil e Sambinha da Liberdade

15h - Roda de samba Quintal do Samba (Viçosa) com participação Bloco Leão da Lagoinha

18h - Bateria show da Escola de Samba Unidos Guaranis

Dança: Ala das baianas

19h30 - Velha Guarda do Baluartes do Samba

Com Nonato do Samba, Paizinho do Cavaco, Bira Favela, Fabinho do Terreiro, Raimundo do Pandeiro, Lulu do Império, Luiz Carlos do Pandeiro e Simão de Deus, Christina Valle.





Dia 2/3

13 às 15h - Programação infantil e Sambinha da Liberdade

15h - Roda de Samba Us Karas (Nova Lima - Metropolitana) e Silvia Gomes (Ouro Preto - Metropolitana)

18h - Bateria show de Escola de Samba Canto da Alvorada

Dança: seis passistas

19h30 - Velha Guarda do Conselho de Mestres

Com Cabral, Seu Domingos, Ronaldo Coisa Nossa, Sô Marcelo, Marraia, Raquel Seneias, Dona Elisa e Lucinha Bosco

Participação especial dos mestres Triskey (no violão de sete cordas), Hélio Pereira (trombone de vara) e Tarciso (cavaco) e Sandra Veneno e Gilberto Santos.

Dia 3/3

13h às 15h - Programação infantil e Sambinha da Liberdade

15h - Roda de Samba com o Ponto do Samba de Juiz de Fora (Juiz de Fora - Zona da Mata), Gilmar Batista (Uberlândia - Triângulo Mineiro), Fabinho do Terreiro, Pirulito da Vila (Itabirito), Roda de Samba com Gilmar do Cavaco

18h - Bateria show da Escola de Samba Cidade Jardim

Dança: Mestre Sala e Porta Bandeira (primeiro casal), Mestre Sala e Porta Bandeira (segundo casal)

19h30 - Velha Guarda do Samba





Dia 4/3

13h às 15h - Programação infantil e Sambinha da Liberdade

15h - Roda de Samba das Mulheres: Tia Elza (Divinópolis - Oeste), Fabiana Lima (Montes Claros -Norte), Heloísa Almeida (Diamantina - Jequitinhonha), Ana Proença

18h - Apresentação de Bloco Afro Feminino

19h30 - Grande Show das Mulheres do Samba com Doris, Luciene Gomes, Janamor, Eliete Ná, Cacá Monclair, Régia Lopes, Diza Franco e Conceição Oliveira, Mônica Negona

