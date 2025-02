Carnaval BH: Virada Eletrônica terá DJs, circo e poesia durante madrugada

De samba e axé ao rock e funk, o Carnaval de BH tem blocos para todos os gostos. Agora, a folia também terá apresentações de música eletrônica e sarau de poesia. Sim, é isso mesmo que você leu. Essa é a proposta da Virada Eletrônica, que promete agitar a madrugada da capital mineira na segunda-feira de carnaval (03/03) com expectativa de que um milhão de pessoas passem pela avenida Amazonas ao longo das 24h da Virada.

Enquanto a programação das avenidas sonorizadas - Brasil, Amazonas e Andradas - já contarão com apresentações de DJs após os desfiles dos blocos de rua, a Virada Eletrônica vai estender a programação até às 8h de terça (4/3). O cenário será incrementado por projeções celebrando a paz e a diversidade.

Uma das atrações será Zeca Camargo, que além de atuar como mestre de cerimônia no Carnaval de BH, também fará uma apresentação como DJ. “Vou estar em todos os eventos, como apresentador e eventualmente como DJ. Ainda vamos definir como vai funcionar, mas o que eu quero é me divertir. Eu quero ver tantas ideias em prática”, declarou.

Segundo o secretário estadual de cultura, Leônidas de Oliveira, a extensão da festa para o período da noite era uma demanda dos próprios foliões. “O carnaval tradicionalmente dura até 18h e depois todo mundo vai para casa. Foi feita uma pesquisa recente que mostrou que as pessoas querem um carnaval que dure um pouco mais. Então, este ano, atendendo a esse anseio, a gente criou a Virada Eletrônica”, disse.

Para garantir a segurança dos foliões ao longo da madrugada, a Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal atuarão nas ruas com o reforço de 4 mil policiais de municípios do interior. Além disso, haverá distribuição de água mineral, 30% a mais de banheiros nas redondezas e o comércio na região funcionará em horário especial.

“É importante lembrar que lembrarmos que a cultura e a arte, por si só, é um fator de segurança. A dispersão era um grande problema, agora vamos caminhar para onde há festa organizada, com policiamento na Via das Artes”, explica Leônidas.

Poesia no carnaval

Outra novidade para o Carnaval de BH 2025 será a ‘Alvorada Poética’, com apresentação de poesia e slam (competição de poesia declamada) entre as 5h e 6h em todos os dias de folia após a apresentação dos DJs. Também terão espaço apresentações circenses, hip hop, grafite, entre outras expressões artísticas.

“Nosso carnaval tem uma contemporaneidade diferente de outros do mundo. Ao trazer a poesia, especificamente, queremos que as madrugadas tenham também um momento de reflexão. Eu digo que a palavra tem a função de acalmar e elevar os corações. Trazer a poesia é fazer com que a cidade fique linda, cheia de luz e contribuir para a cultura da paz”, declara Leônidas.

A Virada Eletrônica tem fortes inspirações na Virada Cultural de BH. A primeira edição do evento aconteceu em 2013, quando Leônidas estava à frente da Secretaria Municipal de Cultura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Eu vejo no hipercentro uma força potente de ressignificação do espaço público, para que as pessoas descubram que a rua é parte da casa. Ao fazer a Virada Eletrônica, queremos trazer a questão histórica do quarteirão eletrônico, que existiu há 15 anos”, diz.