Carnaval: PBH dará início à entrega de 11,6 mil credenciais de ambulantes

Os ambulantes com inscrições confirmadas pela Belotur poderão obter as credenciais para trabalhar no Carnaval de Belo Horizonte a partir da próxima terça-feira (11/2), no Expominas, localizado na Avenida Amazonas, 6.200, no Bairro Gameleira. O prazo se encerra no sábado (15/2). O horário de atendimento será das 8h às 17h. Os interessados devem apresentar um documento de identidade com foto e o número de protocolo gerado no cadastro. Na ocasião, será realizado um breve treinamento.

A credencial dá ao ambulante o direito de circular exclusivamente pelos desfiles de blocos de rua entre 15 de fevereiro e 9 de março, período oficial da folia na capital. O profissional deve respeitar as normas descritas no edital, como a proibição da venda de bebidas para menores de 18 anos e a vedação da comercialização de alimentos, bebidas fracionadas e recipientes de vidro. Também fica proibida a venda de produtos em eventos privados, mesmo que realizados em locais públicos.

Em 2024, os últimos momentos do cadastro de ambulantes foram tensos. O atendimento estava previsto para encerrar às 20h, mas, por volta das 20h30, ainda havia uma fila de pessoas gritando que não sairiam do local. Para acalmar os ânimos, os organizadores informaram que todos na fila seriam atendidos. Na ocasião, o primeiro dia de cadastramento foi marcado por uma longa fila, que chegou a dar a volta no quarteirão.

De acordo com o balanço da PBH, 20.889 ambulantes se cadastraram para trabalhar no Carnaval no ano passado. O número foi 30% maior do que na festa de 2023.

Agora, em 2025, o número de profissionais habilitados caiu para 11.600. Essa redução era uma reivindicação da Associação dos Trabalhadores Ambulantes da capital. “Não poderíamos repetir os mesmos erros cometidos no último ano, com aquele número imenso de ambulantes, um em cima do outro, sendo que ninguém lucrou com isso”, declarou Adjailson Severo, presidente da associação.

A festa em Belo Horizonte conta, além dos blocos de rua, com desfiles de escolas de samba, blocos caricatos, o tradicional Kandandu — a abertura oficial com o encontro de blocos afro — e a eleição da Corte Momesca. Em 2025, a expectativa é que a folia atraia cerca de 6 milhões de pessoas e movimente aproximadamente R$ 1 bilhão na economia local, informou a PBH.