Carnaval 2025: BH terá três avenidas sonorizadas e drones de monitoramento

O Carnaval de Belo Horizonte terá, este ano, mais uma avenida sonorizada: a Avenida Brasil, na Região Centro-Sul, entrará no circuito. Em 2024, a sonorização começou nas avenidas dos Andradas e Amazonas.





A novidade foi lançada nesta quinta-feira (6/2) pelo governo de Minas e faz parte do “Carnaval da Liberdade 2025”. O objetivo é consolidar o estado como um dos principais destinos culturais do país durante a festa momesca.





Para este ano, o investimento do Executivo será de R$ 60 milhões. A expectativa é de um crescimento de 10% no número de turistas e um aumento de 20% na ocupação hoteleira, em relação à 2024. A previsão é de 6 milhões de foliões, que deverão movimentar mais de R$ 3 bilhões durante o período.





Um novo projeto, a Via das Artes, também foi apresentado. Agora, os foliões poderão curtir a festa 24 horas. Ao fim dos blocos haverá apresentações de bandas e música eletrônica nas avenidas sonorizadas. A programação das Avenidas dos Andradas e Brasil vai até as 22h. Já na Amazonas, até o sol raiar, com música e saraus de poesia.





Segurança





O Carnaval de 2024 registrou uma redução de 47% dos registros de furtos e roubos na capital mineira. Visando manter os índices, mais de 40 mil agentes das forças de segurança estarão empenhados.





Os números de emergência, como 190 e 193, também receberão reforço na quantidade de atendentes. Já o centro de operações contará com 70 telas e mais de mil pontos de observação espalhados pela cidade. Drones, da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros vão observar a multidão durante os blocos para otimizar intervenções quando necessário.

Os drones são equipados com câmeras capazes de fazer reconhecimento facial e com sistema de som que emite alertas e mensagens de conscientização para os foliões.