Minas registra primeira morte por chikungunya em 2025

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Minas Gerais registrou a primeira morte por chikungunya, doença transmitida pelo Aedes aegypti, em 2025, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG). A pasta investiga ainda outro óbito.

A vítima é uma mulher de 85 anos, de Arceburgo, no Sul do estado. Segundo a SES, ela tinha diabetes e hipertensão. O morte ocorreu no dia 20 de janeiro.

Até esta quarta-feira (5/2), Minas registrou 1.637 casos confirmados da doença e outros 2.174 casos prováveis. De acordo com o painel de monitoramento de arboviroses da SES, a cidade com mais casos prováveis é Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 1.301.

Em relação à dengue, Minas tem duas mortes confirmadas e outras 14 sob investigação, além de 8.003 casos confirmados. O número de casos prováveis é de 22.710. Já a zika, também transmitida pelo Aedes aegypti, tem duas confirmações e 11 casos prováveis em Minas, sem registro de morte.

Em nota, a SES informou que está monitorando a situação epidemiológica das arboviroses no estado.

Febre amarela

Minas também registrou a primeira morte por febre amarela, transmitida pelo mesmo mosquito, em 2025. Nessa segunda(3/2), a SES-MG confirmou que um morador de Extrema, no Sul de Minas, morreu em decorrência da doença. Este é o segundo caso positivo para a doença no atual período sazonal, que engloba as notificações de julho de 2024 a junho de 2025.

A morte acendeu um alerta para a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG). De acordo com o chefe da pasta, Fábio Baccheretti, crianças, entre nove meses e 5 anos, não vacinadas, e pessoas acima dos 65 anos que não se vacinaram são o alvo da secretaria, que busca imunizá-los contra a doença.

“Há um caso de óbito por febre amarela no Sul de Minas. Não sabemos se pegou a doença aqui ou em outro local. Nossa equipe está atuando especialmente com as crianças não vacinadas ou pessoas acima de 65 anos que não tomaram a vacina. Estamos buscando essas pessoas, estamos de olho na febre amarela. O alerta é estar vacinado. Vá ao posto de saúde e garanta sua preocupação”, diz Bacchereti.

De acordo com o secretário, o período sazonal é marcado por um clima tropical, principalmente na região da Mata Atlântica, ocasionando aumento de mosquitos transmissores.