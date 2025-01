Os casos de dengue, que tradicionalmente aumentam durante o verão, quando as temperaturas elevadas e as chuvas potencializam a proliferação do mosquito Aedes aegypti, começaram o ano em um patamar bem mais baixo que o registrado em 2024. Do dia 1º ao dia 7 deste mês, foram registrados 288 casos suspeitos da doença em Minas Gerais: desse total, 60 foram confirmados. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG).

Para se ter uma ideia, entre os dias 8 e 27 de janeiro de 2024, o estado registrou 464.223 casos prováveis de dengue. Apenas durante esse período, Minas Gerais já havia superado todos os casos registrados em 2023, quando 408.393 estiveram sob suspeita de contração da infecção.

Em janeiro do ano passado, Minas Gerais foi o estado brasileiro com maior quantidade de casos suspeitos de dengue. Essa situação fez com que o governo estadual decretasse emergência em saúde pública. Na ocasião, 366 municípios mineiros estiveram situação de alerta, enquanto 305 apresentavam risco elevado para a transmissão da doença.

Chikungunya e zika

Em relação à febre chikungunya, foram registrados 9 casos prováveis da doença neste ano, dos quais 3 foram confirmados. Até o momento, não há óbitos confirmados ou em investigação em decorrência da doença em Minas Gerais.

Quanto ao vírus zika, ainda de acordo com a SES-MG, não há casos prováveis e confirmados para a doença no estado até o momento.

