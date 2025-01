O carnaval em 2025 foi cancelado em Santa Vitória, no pontal do Triângulo Mineiro. De acordo com o prefeito Sérgio Moreira de Oliveira Júnior, o dr. Sérgio (Solidariedade), faltam recursos para realizar a festa do Momo no município.

O comunicado feito pelo Executivo municipal afirma que “é inadmissível que, enquanto se vota uma Reforma Previdenciária motivada pela insustentabilidade financeira do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) municipal, pudéssemos dispor de recursos para a festa. A saúde financeira do município é crucial, precisamos garantir o atendimento das necessidades essenciais da população”.

O prefeito explicou ainda que a previsão orçamentária era maior do que realmente será recebido pelo município em 2025. “Sabemos que essa é uma época muito esperada por todos e que a festa traz alegria e união à nossa cidade. Agradeço a compreensão de todos e reforço que estamos sempre em busca de alternativas para promover eventos que valorizem nossa cultura e entretenimento”, disse.

O chefe da administração municipal também lembrou que comemoração de Ano-Novo foi feita com apenas um aporte da prefeitura para que a Associação Comercial e Industrial do Município realizasse o evento. Mais uma vez por problemas com o caixa de Santa Vitória.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia