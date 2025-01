O governador Romeu Zema (Novo) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (8/1) os dias de feriados em Minas Gerais e estabeleceu os dias de ponto facultativo no ano de 2025 nas repartições públicas estaduais.

Os mineiros terão sete feriados comemorados em dias úteis e outros seis que caem nos fins de semana, além dos 12 pontos facultativos que podem ou não ser “emendados” com os dias de descanso.





Os serviços públicos de natureza médico-hospitalar no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, os serviços de natureza hospitalar de urgência e emergência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, os de serviços ligados diretamente aos ciclos do doador de sangue, fornecimento e distribuição de hemocomponentes, no âmbito da Fundação Hemominas, do Laboratório Central de Saúde Pública, no âmbito da Fundação Ezequiel Dias ficam ressalvados a critério das autoridades.





Entram na lista de ressalvas as Unidades de Atendimento Integrado (UAI) e os atendimentos de perícia médica e saúde ocupacional no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os da Fundação TV Minas Cultural e Educativa e os dos Museus.





Veja a lista: