Um ônibus derrapou na pista, bateu na lateral de uma carreta e colidiu de frente com a mureta de concreto de proteção da BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas. O acidente aconteceu no Km 474 da rodovia, na manhã desta quinta-feira (8/01).

No ônibus, que saiu de Araci (BA) com destino a São Paulo, viajam 48 pessoas, mas nenhuma delas se feriu. O coletivo seguia no sentido Salinas - Francisco Sá, ”descendo” a serra, e a carreta viajava no sentido contrário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a chuva contribuiu para o acidente e a mureta de proteção da pista impediu que o ônibus caísse no despenhadeiro às margens da rodovia. O trânsito no local chegou a ser interrompido por duas foras, mas já foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) também esteve no local. De acordo com a assessoria, apenas o motorista da carreta, de 47 anos, apresentava escoriações no corpo e precisou de atendimento no local, já que recusou o transporte até o hospital em Francisco Sá.