Duas pessoas morreram, e quatro ficaram gravemente feridas, em um acidente envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais, na tarde desta terça-feira (7/1).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a batida aconteceu na altura KM 638, por volta das 15h30. Testemunhas relataram aos militares que o condutor da caminhonete, uma Chevrolet S10, perdeu o controle da direção, rodou na pista e acertou o automóvel, um Toyota Corolla.

No carro estava uma família: uma mulher, as duas filhas dela e o padrasto. Uma das jovens, de 16 anos, morreu presa às ferragens. Na caminhonete, uma mulher, de 29, foi ejetada e também faleceu no local. O companheiro dela e os três sobreviventes do carro foram socorridos com ferimentos graves e levados para o Hospital Maternidade São José, em Conselheiro Lafaiete.

Segundo a EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho, uma das faixas da pista em direção a Juiz de Fora estava com desvio até o fechamento desta publicação. No sentido Belo Horizonte, não há interdição na rodovia.

A concessionária e o Corpo de Bombeiros não souberam informar se os veículos envolvidos na batida estavam na mesma mão de direção ou em sentidos opostos.

