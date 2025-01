Um homem de 52 anos foi preso por atropelar um ciclista e não prestar socorro no Sul de Minas Gerais. O caso aconteceu por volta das 16h20 dessa segunda-feira (6/1) na BR-354, no município de Itamonte.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria seguido pela via sentido Caxambu após o atropelamento. Uma testemunha ajudou os agentes da PRF a identificarem o veículo, que foi abordado já na MGC-267, a cerca de 240 km do local do acidente.





A abordagem ocorreu por volta das 20h30 já no trecho federal da 5ª Delegacia da PRF, próximo à cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, junto do veículo.

Já o ciclista foi socorrido em uma ação conjunta entre a ambulância do hospital de Itamonte e o Samu de Pouso Alto. Ele foi levado para o Hospital de São Lourenço. Não há informações sobre o estado de saúde do ciclista.





Iago Almeida / Especial ao EM