Um homem de 43 anos foi baleado na manhã desta terça-feira (7/1), no Bairro São Francisco, em Pirapora, no Norte de Minas, após uma discussão relacionada à compra de um carro. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada consciente, caída em uma rua.

O homem relatou que estava a caminho do trabalho, pedalando sua bicicleta, quando um jovem de 27 anos passou em uma motocicleta e efetuou os disparos. Mesmo ferido no braço esquerdo, tórax e abdômen, ele conseguiu correr por alguns metros antes de cair. A vítima foi socorrida e levada para um hospital da cidade.

A Polícia Militar informou que a vítima reconheceu o atirador, que apontou um possível mandante do crime. Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito de ter encomendado o ataque. Ele afirmou que ajudou a vítima na compra de um carro, mas que o homem não ficou satisfeito com o veículo adquirido e passou a culpá-lo pela transação.

Ainda segundo o suspeito, ele pediu que seu sobrinho, apontado como autor dos disparos, conversasse com a vítima. O encontro, no entanto, terminou em uma briga, na qual o homem feriu o sobrinho com um facão. Após o incidente, o jovem começou a ameaçar a vítima, o que resultou no ataque desta terça-feira.

O suspeito de envolvimento foi conduzido à delegacia de Pirapora, enquanto o autor dos disparos não havia sido localizado até o fechamento desta reportagem. As investigações seguem em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia