Um comerciante, de 40 anos, foi esfaqueado na segunda-feira (6/1), no Bairro Jardim América, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após uma discussão com um catador de materiais recicláveis que tentou vender produtos no estabelecimento. O desentendimento começou quando o empresário solicitou a apresentação da carteira de identidade do vendedor, que afirmou não estar com o documento.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o pedido irritou o catador, desencadeando uma discussão. Após o embate verbal, o suspeito deixou o local e seguiu pela Rua Brasilino Sivieri. O comerciante, por sua vez, decidiu segui-lo. Mais tarde, imagens obtidas de câmeras de segurança pelos policiais mostraram o empresário retornando ao comércio, já ensanguentado.

Segundo relato de testemunhas, o suspeito, que costuma dormir em uma esquina próxima ao local do crime, é o principal autor das agressões. O comerciante foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com duas perfurações de faca, uma delas próxima ao coração, e apresentando intensa hemorragia. O estado de saúde dele não foi divulgado até a publicação da matéria.

A PM realizou buscas na região, mas o suspeito ainda não foi localizado. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.