Um homem, de 28 anos, foi preso por associação ao tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil de Minas para cumprimento de mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro.





Segundo o delegado da PCMG, Douglas Motta, responsável pelas investigações de narcotráfico na cidade de Ubá, na Zona da Mata, o suspeito atuava como gerente e operador logístico de uma organização criminosa.





Essa ação teve início após a prisão de um líder da facção, na sexta-feira (3/1), em um aeroporto de Cascavel, no Paraná. "As investigações indicam que o grupo planejava distribuir duas toneladas de maconha para a Zona da Mata mineira. Essa transação foi interrompida graças à prisão dos envolvidos", destacou.

Com a prisão da liderança, as equipes do 4º Departamento da PCMG e da Delegacia em Ubá, com apoio da 42ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, cumpriram os mandados de busca e apreensão nos endereços vinculados ao suspeito.





Durante os trabalhos realizados em um imóvel no bairro Recreio dos Bandeirantes, os policiais apreenderam materiais que servirão como evidências para a investigação em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O suspeito de 28 anos foi encaminhado ao sistema prisional, e sua prisão em flagrante foi convertida, nessa segunda-feira (6/1), em preventiva.