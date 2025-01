Três presos que fugiram do Presídio de Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foram recapturados em menos de duas horas nesta segunda-feira (6/1), informou em nota a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Conforme a Sejusp, a fuga aconteceu durante o banho de sol, quando os três detentos conseguiram pular o muro da unidade prisional e atingir a área externa. A captura aconteceu em ação conjunta envolvendo a Polícia Militar e a Guarda Municipal.

“A unidade vai abrir um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias do ocorrido. Os presos passarão pelo Conselho Disciplinar do presídio e poderão sofrer sanções administrativas”, informou a Sejusp em nota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia