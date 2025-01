Um homem de 41 anos morreu na manhã desta segunda-feira (6/1) depois de sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava manutenção em um dos climatizadores de um supermercado em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais.

O acidente aconteceu quando o trabalhador estava no telhado do centro de compras situado na Avenida Juscelino Kubitschek, no Bairro Jardim São João, na Zona Norte da cidade.

Com o uso de equipamentos de salvamento em altura, o Corpo de Bombeiros retirou a vítima do telhado, em um ponto de difícil acesso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local após tentativas de reanimação cardiopulmonar.

Questionado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que não verificou se o trabalhador realizava o serviço de acordo com as normas de segurança. A perícia da Polícia Civil esteve no local para investigar as circunstâncias do acidente. O Estado de Minas entrou em contato com a instituição policial e aguarda resposta.





Em nota, a assessoria do supermercado Mart Minas disse que "as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas". "Lamentamos profundamente o incidente e enfatizamos que toda a assistência necessária está sendo fornecida aos familiares do prestador de serviços", finalizou.