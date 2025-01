Um grave acidente resultou na morte de um trabalhador de 30 anos na zona rural de Santo Antônio do Monte, nesta segunda-feira (6/1). Ele foi vítima de intoxicação por gás metano enquanto realizava manutenção em uma estação de dejetos de uma granja de suínos.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o acidente ocorreu durante os trabalhos de rotina na estação. Após o incidente, a perícia técnica foi acionada e compareceu ao local.

Outros dois funcionários foram resgatados e encaminhados para a Santa Casa do município. Até o momento, o estado de saúde deles não foi divulgado.

Resgate e investigação



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU Oeste/Centro) e do Corpo de Bombeiros participaram do resgate. A Unidade de Suporte Básico (USB) e a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga foram enviadas ao local, mas os socorristas constataram o óbito da vítima no momento do atendimento.

O caso está sendo investigado pela delegacia de Santo Antônio do Monte. “O inquérito busca esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido”, informou a Polícia Civil por meio de nota.

*Amanda Quintiliano especial para o EM