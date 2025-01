Seis mulheres foram presas no último sábado (4/1) por tentar entrar com drogas escondidas em partes íntimas no presídio Uberlândia I, no Triângulo Mineiro, durante horário de visitação. Ecstasy e maconha foram apreendidos.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou as detenções, que ocorreram com os procedimentos de segurança para entrada de visitantes de presos na unidade prisional.

O escâner corporal acusou que as drogas estavam nas genitálias das suspeitas.

Foram apreendidos invólucros contendo maconha e fumo, além de 16 comprimidos de ecstasy.

“Todos os procedimentos administrativos relativos às apreensões foram tomados pelos policiais penais; os ilícitos e as visitantes foram encaminhados para a Polícia Civil, responsável pelas investigações criminais”, informou a Sejusp.