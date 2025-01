As obras de recuperação do viaduto da Avenida Presidente Carlos Luz, sobre o Anel Rodoviário, próximo ao Shopping Del Rey, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, começaram nesta segunda-feira (06/01). A via está parcialmente interditada desde 28 de dezembro, logo após um vídeo gravado por um pedestre viralizar nas redes sociais.





Desde então, a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb), da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), estava responsável por avaliar a situação. A Suzurb, em nota, informou que está sendo feita a recomposição do pavimento do viaduto e de outras partes da estrutura “que foram danificadas durante as chuvas no final de ano”. De acordo com o órgão, nenhuma dessas intervenções é de caráter estrutural.





A previsão de término dos serviços é o fim desta semana, a depender das condições climáticas.





Rachaduras





Em 27 de dezembro, um vídeo que mostra rachaduras na entrada do viaduto começou a circular nas redes sociais e viralizou.





Nas imagens feitas por um pedestre, é possível ver o chão cheio de rachaduras e a mureta do viaduto com frestas. Ele não economiza na crítica: "Aí depois não sabe por que acontece uma tragédia. Tudo rachado, de fora a fora. Daqui a pouco vai pro chão”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Depois disso, a área foi parcialmente interditada e vistoriada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A situação permaneceu inalterada, segundo a PBH, pela chuva intensa que castigou a capital nas últimas semanas do ano.