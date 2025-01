As regiões Industrial, Riacho e Eldorado foram as mais atingidas pela chuva desse domingo (5)

A chuva que atingiu a cidade de Contagem e Região Metropolitana de Belo Horizonte na noite desse domingo (5/1) deixou casas e ruas alagadas. As regiões Industrial, Riacho e Eldorado foram as mais atingidas.

Segundo a Prefeitura de Contagem, o volume de chuva registrado foi de 37 milímetros no bairro São Caetano e 31 milímetros no bairro Fonte Grande.





A Secretaria de Defesa Social (Seds) informou que as equipes da Defesa Civil foram mobilizadas a fim de atuar no atendimento à população e acompanhamento dos pontos alagados.





Na região Industrial, o Protocolo da Teresa Cristina foi acionado das 21h38 às 23h07, quando foi desmobilizado, e contou com a participação da Defesa Civil, Transcon e Guarda Municipal.

Foi realizado o monitoramento visual e alerta de ocupação dos pontos de bloqueio, não sendo necessário o fechamento da via. A Trincheira do Itaú foi fechada devido ao risco de alagamento.





Foi registrado, na Vila Samag, o alagamento da Avenida Cinco e de algumas residências, onde a lâmina d'água chegou a um metro. Houve interrupção no fornecimento de energia no local. A Cemig foi acionada e fez o atendimento durante a madrugada desta segunda-feira (6/1). A equipe da Defesa Civil fez a doação do hipoclorito para limpeza das residências atingidas.





Na região Eldorado, foi registrado alagamento de residências e das ruas Candeias e José Barra do Nascimento, na Vila Marimbondo, no bairro Jardim Eldorado. Também ocorreu alagamento da via no cruzamento das avenidas Francisco Firmo de Matos com Olímpio Garcia.





Na Riacho, ocorreu o alagamento da Avenida Vila Rica e da rua José Fernandes dos Santos. Um veículo foi arrastado pela correnteza. No bairro Jardim Riacho das Pedras, houve registro de alagamento da via na rua Capricórnio. Na rua dos Suíços com a Avenida Marco Aurélio Rabelo ocorreu alagamento da via que atingiu um veículo.





Na Sede, um imóvel foi alagado na Vila Itália.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A prefeitura ainda divulgou que, somente após finalizados todos os atendimentos, será possível dar informações detalhadas sobre as ocorrências. “A Defesa Civil de Contagem segue trabalhando no atendimento, monitoramento e resposta a desastres”.