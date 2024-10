53 novas vias da Região Eldorado passam a contar com rotativo digital

A cidade de Contagem, na Grande BH, passa a contar com sistema de rotativo digital em 53 vias da região do Bairro Eldorado, a partir da próxima segunda-feira (4/11).

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcom) informou que o sistema de estacionamento rotativo existe no município há mais de oito anos, mas era realizado por uma empresa terceirizada. O novo sistema digital está sendo desenvolvido pela própria autarquia, que também será responsável por sua gestão.

No momento de estacionar, o motorista efetua a compra dos créditos e ativa o rotativo, escolhendo o período de permanência, conforme a sinalização de trânsito no local, que pode ser de 1h, 2h ou 4h. Após o término do tempo escolhido, o condutor deverá liberar a vaga para outro veículo.

O valor do estacionamento rotativo será de R$ 4,50. E o serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. Aos domingos e feriados, não é necessário o uso do crédito digital.





A princípio, o uso do rotativo digital será obrigatório em 53 vias da região do Eldorado. Posteriormente, será estendido para outras localidades que possuem grande fluxo de veículos e pessoas. Os usuários que adquirirem créditos poderão contar com um bônus de 30 minutos. Nesse primeiro momento, serão 2 mil vagas implementadas.

Além disso, o novo sistema de rotativo digital adotará o Pix como forma de pagamento principal nesta fase inicial. A Transcon ressalta ainda que, para atender àqueles que não utilizam o aplicativo ou a modalidade de pagamento via Pix, haverá pontos de venda de créditos avulsos para o rotativo, situados em estabelecimentos comerciais da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A autarquia destaca também que o novo aplicativo oferecerá funcionalidades adicionais, já iniciando sua operação com a possibilidade de solicitar a Credencial de Estacionamento para Idosos e Pessoas com Deficiência (PCDs).

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata