Caminhonete bate na traseira de carreta parada e idosa morre na BR-262

A passageira de uma caminhonete morreu, nesta terça-feira (29/10), em um acidente na BR-262, em Luz. O veículo em que ela estava bateu na traseira de uma carreta que estava parada na rodovia.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete seguia sentido Belo Horizonte/Nova Serrana quando aconteceu o acidente. A carreta estava parada na pista devido a um problema mecânico. A polícia não informou se havia sinalização no local.



O motorista do veículo, de 76 anos, sofreu ferimentos graves e foi levado para o Hospital Nossa Senhora Aparecida em Luz. Dentre as suspeitas, estava a de uma possível fratura na perna, dentre outros ferimentos. A passageira, de 73 anos, morreu no local.

Já o motorista da carreta, de 50 anos, não teve nenhum ferimento.





*Amanda Quintiliano especial para o EM