Uma erosão em parte da pista da rodovia BR-262, próxima a Rio Casca, na Zona da Mata de Minas Gerais, causa transtorno e perigo a motoristas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) faz a análise do trecho nas proximidades do quilometro 129 nesta terça-feira (29/10).









De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a erosão rachou o asfalto em várias partes e compromete a circulação em uma pista. O acostamento no local foi isolado. A preocupação das autoridades é se o trecho será fechado parcialmente - o tráfego passaria a ser feito no sentido pare e siga - ou se ocorrerá a interrupção total do local.







O local é uma descida e fica próximo de um trecho que foi recuperado e entregue à circulação de veículos em janeiro deste ano.





Somente depois do levantamento feito pelo Dnit, os técnicos do órgão se reunirão para tomar uma decisão. Se houver uma interrupção total da pista, o órgão anunciará as opções de desvio.

