Uma cratera se abriu na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (28).

De acordo com a Prefeitura de BH, houve um abatimento na rede de drenagem na rua Panamá, ocasionando o buraco na avenida.

Segundo o Executivo municipal, os reparos estão em andamento e a previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final desta semana.

Histórico

Em 8 de março deste ano, uma cratera se abriu na Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de BH. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um motorista que caiu com o carro no buraco. Os militares auxiliaram na retirada segura do homem, que se surpreendeu com o buraco no meio da pista e não teve tempo de desviar.

A interdição foi entre a rua Haiti e a Avenida José Maria Alkimin, o que causou um grande transtorno aos motoristas que frequentavam a região. A obra para o fechamento do buraco durou quase um mês, sendo finalizada apenas no dia 2 de abril.