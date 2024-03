Uma cratera fechou a Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A interdição é entre a rua Haiti e Avenida José Maria Alkimin.

O buraco abriu na noite dessa quinta-feira (7/3) em uma das principais avenidas de ligação entre os bairros Belvedere, Sion e Mangabeiras.

Na noite de ontem, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um motorista que caiu com o carro na cratera. Os militares auxiliaram na retirada segura do homem, que se surpreendeu com o buraco no meio da pista e não teve tempo de desviar.

O homem, de 50 anos, foi levado para o Hospital Mater Dei com um corte profundo no nariz.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, equipes da Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) já estão vistoriando o local para identificar as causas e dar início aos reparos necessários.

Avenida no Belvedere está fechada na manhã desta sexta-feira (8/3) Edesio Ferreira/EM/D.A Press

A BHTrans sinalizou o local. A avenida está fechada nos dois sentidos na manhã desta sexta-feira (8/3).

Ainda segundo a BHTrans, a interdição está afetando o trânsito na BR- 356 sentido centro até a altura do Anel Rodoviário, no entorno do BH Shopping e vias de saída de Nova Lima para BH, e também na Avenida Raja Gabaglia, sentido bairro, na altura do Buffet Catarina até a região do BH Shopping.