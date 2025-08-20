Eduardo Bolsonaro a Jair: 'VTNC seu ingrato do cara***''

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) trocou mensagens xingando seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após ser chamado de "imaturo" em uma entrevista. O parlamentar se irritou com os elogios feitos ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A troca de mensagem está no relatório final da PF que pediu o indiciamento de Eduardo e Bolsonaro.

"Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas, graças aos elogios que você fez a mim, no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma borrada nele para ver se você aprende. VTNC SEU INGRATO DO CARALHO!", afirmou o deputado em mensagem enviada no dia 15 de julho, que foi recuperada pela Polícia Federal (PF).

O filho "03" pede, em letras maiúsculas, que o pai tenha responsabilidade. Os dois trocaram três mensagens que não foram recuperadas pela PF. Ao que Eduardo Bolsonaro pede para que ele seja tratado pelo pai como ele trata o ex-presidente Michel Temer (MDB).

"Quero que você olhe para mim e enxergue o Temer. Você falaria isso do Temer?", indaga.

O ex-presidente disse que iria corrigir suas falas em entrevista à CNN Brasil, e o deputado federal pede para ser deixado de lado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No dia seguinte, Eduardo Bolsonaro pede desculpas e afirma que pegou pesado por estar 'puto' na hora.