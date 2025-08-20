PF encontra pedido de asilo político de Bolsonaro a Milei

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

A Polícia Federal (PF) encontrou no telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) um documento em que ele pedia asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei, com o intuito de fugir do país em meio ao julgamento por tentativa de golpe de Estado.

"De início, devo dizer que sou, em meu país de origem, perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos. No âmbito de tal perseguição, recentemente, fui alvo de diversas medidas cautelares", afirma o texto, sem data e sem assinatura, apesar de ter o nome completo do ex-presidente, nacionalidade, estado civil e número da carteira de identidade.

A investigação da PF apontou que desde fevereiro de 2024, o ex-presidente planeja atos para fugir do Brasil. O documento, que tem 33 páginas, tem como criador e último autor o usuário Fernanda Bolsonaro, o que, segundo a polícia, pode ser de autoria da dentista Fernanda Bolsonaro, esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Solicito a Vossa Excelência asilo político na República da Argentina, em regime de urgência, por eu me encontrar na situação de perseguido político no Brasil, por temer por minha vida, vindo a sofrer novo atentado político, (...) bem como por estar na iminência de ter minha prisão decretada, de forma injusta, ilegal, arbitrária e inconstitucional pelas próprias autoridades públicas que promovem perseguição contra mim", afirma na última página do documento destinado a Milei.

O pedido do ex-presidente é embasado na Convenção de Caracas de 1954, no Pacto de San José da Costa Rica e na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

Conversas que haviam sido apagadas entre o ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o pastor Silas Malafaia apontam tentativas de intimidar autoridades brasileiras e atrapalhar as investigações por tentativa de golpe de Estado.