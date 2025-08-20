Assine
overlay
Início Política
JUSTIÇA

Malafaia é alvo de busca e apreensão da PF ao chegar de Portugal

Pastor bolsonarista é suspeito de atuar de forma dolosa para interferir nas investigações contra Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
20/08/2025 20:16 - atualizado em 20/08/2025 22:09

compartilhe

Siga no
x
A Polícia Federal apreendeu telefones do pastor Silas Malafaia no inquérito que investiga obstrução de justiça e ameaça a soberania nacional
A Polícia Federal apreendeu telefones do pastor Silas Malafaia no inquérito que investiga obstrução de justiça e ameaça a soberania nacional crédito: SERGIO LIMA / AFP

O pastor Silas Malafaia foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal nesta quarta-feira (20/8) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, quando chegava de uma viagem a Lisboa.

Malafaia foi levado à unidade da Polícia Federal no próprio aeroporto para prestar esclarecimentos por suspeita de tentar interferir nas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado. Os policiais recolheram aparelhos celulares, atendendo a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia Mais

"As investigações demonstraram fortes indícios que o pastor Silas Malafaia participou da empreitada criminosa de forma dolosa junto aos outros acusados já citados", diz a PF na conclusão do inquérito.

O líder religioso bolsonarista também está proibido de sair do Brasil e de manter contato com outros investigados no inquérito que apura a atuação do ex-presidente e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para que o governo dos Estados Unidos interfira na Justiça brasileira em prol de Jair Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos desde março deste ano, vem se encontrando com representantes do governo americano para que apliquem sanções ao Brasil, como o caso da aplicação das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já o ex-presidente afirmou que enviou mais de R$ 2 milhões para que o filho "03" se sustentasse fora do Brasil, enquanto trabalhava contra as instituições brasileiras.

Tópicos relacionados:

malafaia politica silas-malafaia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay