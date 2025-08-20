Malafaia é alvo de busca e apreensão da PF ao chegar de Portugal

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O pastor Silas Malafaia foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal nesta quarta-feira (20/8) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, quando chegava de uma viagem a Lisboa.

Malafaia foi levado à unidade da Polícia Federal no próprio aeroporto para prestar esclarecimentos por suspeita de tentar interferir nas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado. Os policiais recolheram aparelhos celulares, atendendo a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

"As investigações demonstraram fortes indícios que o pastor Silas Malafaia participou da empreitada criminosa de forma dolosa junto aos outros acusados já citados", diz a PF na conclusão do inquérito.

O líder religioso bolsonarista também está proibido de sair do Brasil e de manter contato com outros investigados no inquérito que apura a atuação do ex-presidente e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para que o governo dos Estados Unidos interfira na Justiça brasileira em prol de Jair Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos desde março deste ano, vem se encontrando com representantes do governo americano para que apliquem sanções ao Brasil, como o caso da aplicação das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados.

Já o ex-presidente afirmou que enviou mais de R$ 2 milhões para que o filho "03" se sustentasse fora do Brasil, enquanto trabalhava contra as instituições brasileiras.