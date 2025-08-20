PF indicia Bolsonaro e Eduardo por coação e buscar atos hostis ao Brasil

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi indiciado pela Polícia Federal nesta quarta-feira (20/8) em inquérito que investiga a sua atuação junto ao governo dos Estados Unidos para interferir no Brasil e na Justiça brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também foi indiciado por financiar as práticas do filho.

O ex-presidente assumiu ter enviado R$ 2 milhões para que o filho seguisse no país comandado por Donald Trump. O valor, segundo ele, foi oriundo de uma campanha de doação de PIX em que seus militantes enviaram mais de R$ 18 milhões ao líder de extrema direita.

"As ações de Jair Messias Bolsonaro, conforme salienta a Polícia Federal, demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho, Eduardo Nantes Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir esta Corte no julgamento" da tentativa de golpe de Estado.

O filho "03" abandonou as atividades parlamentares na Câmara dos Deputados em fevereiro deste ano e se mudou para os Estados Unidos, onde vem articulando, junto a membros do governo americano, sanções para o Brasil, como as aplicações de 50% de tarifas; e a líderes dos três poderes, como a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Eduardo também já comentou que penas podem ser aplicadas a outros ministros da Suprema Corte, além de mencionar possíveis reprimendas contra os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

O cancelamento dos vistos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de seus familiares, além de outros brasileiros por trabalharem na implementação do programa Mais Médicos, que contratou médicos cubanos para atuar em locais desassistidos, também foi celebrado pelo deputado como resultado de sua atuação.

