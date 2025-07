Eduardo Bolsonaro ataca Tarcísio de Freitas: ‘Subserviência servil'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), um dos principais aliados de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta terça-feira (15/7).

Em redes sociais, Eduardo afirmou que Tarcísio demonstra “subserviência servil às elites” ao tentar negociar uma saída para a tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros, medida anunciada pelo presidente Donald Trump na última quarta-feira.

Ontem (14), Eduardo já havia alfinetado o governador, afirmando que o grupo bolsonarista teria mais influência do que o Itamaraty na interlocução internacional. “Nós já provamos que somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty. O filho do presidente, exilado nos Estados Unidos. Queria buscar uma alternativa lateral. É um desrespeito comigo. Mas eu não estou buscando convencimento da população, eu estou buscando pressionar o Moraes”, disse à Folha de S. Paulo.

Tarcísio respondeu que respeita a posição do parlamentar, mas defendeu a articulação para reduzir os impactos da tarifa sobre a economia paulista. “Sem problema [sobre a posição de Eduardo]. Neste momento, estou olhando para São Paulo, para o seu setor industrial, para sua indústria aeronáutica, de máquinas e equipamentos, para o nosso agronegócio, para nossos empreendedores e trabalhadores”, disse o governador.

Em nova publicação, Eduardo reagiu afirmando que Tarcísio defende um comércio que, segundo ele, “irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades”. “Mas como, para você, a subserviência servil as elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda”, escreveu.

Prezado governador @tarcisiogdf, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades.



Mas como, para você, a subserviência servil as elites é… pic.twitter.com/qyV8zGrLXd — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) July 15, 2025

Eduardo Bolsonaro afirmou na ultima semana que o "tarifaço" é resultado de um "lobby que realiza desde o início do ano" junto a autoridades norte-americanas para pressionar o governo brasileiro.