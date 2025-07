Eduardo Bolsonaro volta a pedir punição de Trump para Moraes

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) voltou a pedir, nesse domingo (13/7), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), adote sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e outros políticos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, gravado em inglês, o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirma ser perseguido por integrantes do Partido dos Trabalhadores, que, segundo ele, articulam sua prisão para inviabilizar a oposição nas eleições de 2026. Eduardo comparou o cenário político brasileiro ao regime de Nicolás Maduro, na Venezuela.

Nos EUA desde março, o parlamentar pediu que Trump aplique a chamada Lei Magnitsky, legislação americana criada em 2012 para punir autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos. A lei permite bloqueio de bens, contas e restrição de entrada em território americano, sem necessidade de processo judicial. No vídeo, Eduardo chama Moraes de “ministro maluco” e acusa Lula e o magistrado de considerarem os Estados Unidos uma “organização criminosa”.

“O mesmo grupo de pessoas liderado pelo líder do Partido dos Trabalhadores, Lula da Silva, estão fazendo isso de novo, quando fizeram alguns meses atrás quando pediram ao ministro maluco, Alexandre de Moraes, para apreender meu passaporte, me forçando a viver no exílio aqui nos Estados Unidos. Agora, eles estão fazendo o mesmo movimento só que agora pedindo para me prender. E por quê? Porque querem a eleição do ano que vem sem a participação de uma oposição real. É a chave para estarem sempre no comando do Brasil, como, por exemplo, Nicolás Maduro, na Venezuela”, disparou.

O deputado também insinuou ligações do governo brasileiro com grupos terroristas, ao exibir uma reportagem sobre a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) na posse do presidente do Irã. “Ele estava junto dos líderes da Jihad Islâmica, Hamas, Hezbollah, Houthis e muitos outros”, afirmou.

A publicação de Eduardo Bolsonaro ocorre em meio à investida do governo Trump contra o Brasil. Recentemente, os Estados Unidos anunciaram uma sobretaxa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados.