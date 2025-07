Rumble e Trump Media voltam a acionar Moraes na Justiça

A plataforma de vídeos Rumble enviou uma petição à Justiça na Flórida (EUA), no domingo (13/7), criticando uma nova decisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O magistrado brasileiro solicitou à Rumble, na sexta-feira (11/7), o bloqueio total em todo o território brasileiro de uma conta associada ao comentarista Rodrigo Constantino.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a petição à Justiça dos Estados Unidos também é assinada pela Trump Media, empresa do presidente Donald Trump. No documento enviado à Justiça da Flórida, as empresas reclamam que a decisão foi enviada por e-mail e seria irregular. "A ordem não foi entregue através de qualquer mecanismo legal de tratado e parece ter sido emitida sem notificação ao governo dos EUA", afirma a petição.

"A ordem de 11 de julho foi emitida apenas dois dias após o Presidente Donald J. Trump enviar uma carta formal ao Presidente Lula da Silva expressando preocupação com o tratamento do Brasil às empresas de tecnologia dos EUA", diz outro trecho do documento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em fevereiro, Moraes ordenou o bloqueio da Rumble no Brasil após a plataforma se recusar a bloquear a conta do blogueiro Allan dos Santos, residente nos Estados Unidos e procurado por disseminar desinformação.