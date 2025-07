Tarifaço de Trump faz aprovação de Lula subir, aponta AtlasIntel

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Levantamento divulgado nesta terça-feira (15/7) pela AtlasIntel mostra que a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou positivamente e subiu 2,6 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, realizada no fim de junho, passando de 47,3% para 49,9%. Já a desaprovação do petista é de 50,3% dos brasileiros.

O crescimento na aprovação ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros importados e o governo brasileiro reagir ao "tarifaço".

Em resposta, Lula assinou o decreto da Lei da Reciprocidade, que estabelece critérios de proporcionalidade para medidas de resposta a barreiras impostas a produtos e interesses nacionais.

Pela nova norma, o Brasil poderá aplicar a cidadãos e governos estrangeiros o mesmo tratamento que receber do exterior, abrangendo questões comerciais, concessão de vistos, relações econômicas e diplomáticas.

Este é o maior índice de aprovação de Lula registrado pela AtlasIntel desde outubro de 2024, quando o petista marcou 50,7%.

Avaliação do governo



Quando questionados sobre a gestão federal, 49,4% dos entrevistados classificaram o governo como ruim ou péssimo, enquanto 43,4% consideraram ótimo ou bom. Outros 7,2% avaliaram a administração como regular.

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 13 de julho, por meio de questionários on-line. Ao todo, foram ouvidas 2.841 pessoas em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.