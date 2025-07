Flávio Bolsonaro após taxação de Trump: 'Lula conseguiu ferrar o Brasil'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a decisão do presidente americano Donald Trump, anunciada nesta quarta-feira (9/7), de aumentar em 50% nas tarifas dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos é responsabilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Parabéns lula, você conseguiu ferrar o Brasil!

Você está com raiva dos brasileiros? Seu anti-patriotismo não tem limites!

Depois de tantas ações provocando a maior democracia do mundo, tá aí o resultado do vexame da sua política internacional ideologizada.

Desde Janja, mandando… pic.twitter.com/juXalYX8iW — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 9, 2025

"Parabéns lula, você conseguiu ferrar o Brasil! Você está com raiva dos brasileiros? Seu anti-patriotismo não tem limites! Depois de tantas ações provocando a maior democracia do mundo, tá aí o resultado do vexame da sua política internacional ideologizada", publicou em suas redes sociais.

O político carioca afirmou que Lula declarou que, caso o Brasil fosse taxado, a solução seria aplicar taxas aos produtos americanos. Uma das justificativas de Trump para a medida é corrigir uma suposta injustiça. Contudo, a balança comercial entre os países é desfavorável ao Brasil: desde 2009, os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que compram dele.

Bolsonaro comparou a decisão de Trump a um suposto aumento de impostos que o governo federal estaria aplicando sobre a população. Uma das principais pautas econômicas do governo tem sido a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, e o aumento para 10% das alíquotas para quem possui renda acima de R$ 60 mil.

"Agora o Brasil é taxado em 50% nas exportações aos Estados Unidos. É a mesma coisa que você tem feito com os brasileiros, que não aguentam mais pagar tantos impostos. Agora você conseguiu ferrar também com as empresas brasileiras, que geram empregos aqui e vão perder a competitividade perante o mundo. Resultado: potencial desemprego de milhões de brasileiros", reclamou.

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) mudou-se para os Estados Unidos no início do ano, onde iniciou uma campanha junto a políticos próximos a Trump para retaliar Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O julgamento de Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de golpe de Estado para se manter no poder após a derrota nas eleições para Lula, foi mencionado em uma carta que Trump enviou ao presidente brasileiro. Nela, ele ordena que a Justiça brasileira não julgue o líder de extrema-direita.

Flávio Bolsonaro também lembrou o episódio em que a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse um “fuck you” (foda-se) ao empresário Elon Musk, que recentemente rompeu com Trump e vem trocando acusações com ele.