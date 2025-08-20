Malafaia a Bolsonaro: 'Eduardo é um estúpido de marca maior'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O pastor Silas Malafaia se irritou com a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) junto ao governo dos Estados Unidos e o chamou de "babaca" e "estúpido" em uma mensagem enviada ao seu pai e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A troca de mensagem está no relatório final da PF que pediu o indiciamento de Eduardo e Bolsonaro.

"Desculpa, presidente! Esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista e, ao mesmo tempo, te ferrando. Um estúpido de marca maior. Estou indignado! Só não faço um vídeo e arrebento com ele por consideração a você. Não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira", disse o líder religioso bolsonarista.

A mensagem de Malafaia foi enviada no dia 11 de julho, às 17h55, pouco após Eduardo Bolsonaro se vangloriar de que as tarifas de 50% aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros eram frutos de sua articulação com políticos americanos.

Nas trocas de mensagens entre os dois, Malafaia também critica a atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por buscar negociar as taxas com representantes da Casa Branca. O evangélico reforçou, em diversas mensagens, que as sanções aplicadas por Donald Trump, diferentemente das impostas a outros países, são apenas sobre a interrupção do julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado.

"Tem que pressionar o STF dizendo que se houver uma anistia ampla e total, a tarifa vai ser suspensa. Ainda pode usar o seguinte argumento: NÃO QUEREMOS VER SANÇÕES CONTRA MINISTROS DO STF E SUAS FAMÍLIAS. Eles se cagão (sic) disso! A questão da tarifa é justiça e liberdade, não econômica. TRAZ O DISCURSO PARA ISSO!”, enviou Malafaia a Bolsonaro.

O que o ex-presidente respondeu que vem conversando com "pessoas mais acertadas" e que concorda com o religioso que "se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifas".